- Consecintele economice ale pandemiei de COVID-19 ar putea expune riscului saraciei pana la 86 de milioane de copii in plus pana la sfarsitul anului, potrivit unui studiu comun realizat de ONG-ul Save the Children si Unicef, relateaza joi AFP, citat de agerpres.ro.

- Dupa mai multe zile cu temperaturi mai mari decat obișnuite pentru aceasta perioada, meteorologii europeni anunța ca un vortex polar va afecta continentul, provocand fenomene meteo extreme și scaderea temperaturilor, ce se vor resimți și in Romania. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie…

- Biserica Ortodoxa Romana iși dorește reluarea slujbelor religioase la care sa participe și credincioșii, in contextul expirarii starii de urgența incepand cu data de 15 mai. In acest sens, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat pentru Digi24 ca „Biserica Ortodoxa Romana,…

- Comparația dintre rata deceselor cauzate de pandemia Covid-19 in estul Europei fața de vestul Europei este șocanta și inca nu exista explicații clare ale specialiștilor. Un grafic publicat de economistul Branko Milanovic, profesor la City University of New York, arata ca statele europene din fostul…

- Un raport al Bancii Mondiale arata ca Romania este in topul migranților care au trimis bani in țara, cu peste 7,2 miliarde de dolari in 2019. Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 de miliarde de dolari, cele mai mari transferuri de bani…

- Autoritatile din Cehia au anuntat, marti, lansarea unei campanii de testare pentru detectarea COVID-19 pe un esantion de 27.000 de persoane care nu prezinta simptomele bolii, in scopul realizarii unui studiu pe tema imunitatii colective, informeaza AFP, preluat de Agerpres. Scopul acestui studiu, care,…

- Afecțiunile respiratorii au reprezentat a treia cauza de mortalitate in UE in 2015, fiind responsabile de 8% din decese. Peste 440 de mii de persoane au decedat in urma bolilor respiratorii, majoritatea deceselor fiind in randul persoanelor cu varste peste 65 de ani. Afecțiunile respiratorii care au…

- Opt dintre operatorii de telefonie mobila din Europa, printre care Vodafone, Orange si Telekom, au anuntat ca vor colabora cu autoritatile locale furnizand intr-o forma anonimizata datele de localizare a tuturor telefoanelor mobile active in retea, scrie go4it.ro și euroactiv.com. Astfel, autoritatile…