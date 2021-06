Stiri pe aceeasi tema

Stirile ca fundal sonor in timpul cinei sau un desen animat pentru ca cel mic sa termine toata mancarea din farfurie? Este o situatie de evitat potrivit unui studiu francez care a ajuns la concluzia ca servirea mesei in fata televizorului are efecte negative asupra dezvoltarii…

- Stirile ca fundal sonor in timpul cinei sau un desen animat pentru ca cel mic sa termine toata mancarea din farfurie? Este o situatie de evitat potrivit unui studiu francez care a ajuns la concluzia ca servirea mesei in fata televizorului are efecte negative asupra dezvoltarii limbajului in cazul…

- Aproape doua treimi (62%) dintre utilizatorii globali de Internet, care au familie, sunt de acord ca rudele in varsta si copiii au nevoie de ajutor pentru actualizarea dispozitivelor pe care le acceseaza, releva datele unui sondaj realizat de Kaspersky, conform agerpres. Conform cercetarii, actualizarile…

- Copiii intre 12 și 16 ani se pot vaccina de astazi impotriva COVID-19, potrivit unui anunt postat pe pagina de Facebook a Platformei nationale de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19. Astfel, platforma de programare a fost optimizata si permite programarea copiilor cu varsta de 12…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana la finalul lunii mai vaccinul de la Pfizer / BioNTech ar putea fi autorizat și pentru copiii cu varsta de peste 12 ani. „Ne așteptam ca pana la finalul lunii mai, Agenția Europeana a Medicamentului sa autorizeze vaccinul…

- Pfizer/BioNTech a solicitat aprobarea de urgența a administrarii vaccinului anti-COVID copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 și 15 ani in SUA. Imunizarea acestora ar putea incepe inca din luna iunie, iar din toamna, și a celor din categoria 2-11 ani. Specialiștii romani consultați de Libertatea spun…

- Vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 urmeaza sa fie autorizat in Statele Unite incepand de saptamana viitoare și pentru copiii de 12 ani sau peste aceasta varsta, au relatat luni media americane, citate de AFP și Agerpres . In SUA, Pfizer a solicitat autorizatia de utilizare de urgenta pentru…

- Reprezentanții Pfizer/BioNTech au anunțat miercuri ca vaccinul lor impotriva COVID-19 este 100% sigur, eficient și ofera raspunsuri puternice de anticorpi la copiii cu varsta cuprinsa intre 12 și 15 ani, transmite Reuters, citat de digi24.ro.