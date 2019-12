Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, Mos Nicolae vine pe furis in casele oamenilor si lasa cadouri in ghetutele copiilor cuminti. Este mult mai discret decat Mos Craciun, pentru ca pe el nu-l vede nimeni niciodata. Ca sa primeasca darurile, copiii trebuie sa-si curete bine ghetutele.

- Campania „Ziarului de Iasi", in cadrul careia dorim sa le cumparam copiilor din Alexeni, comuna Tibana, ghetute din piele, manusi, fulare si caciulite, continua. Cei peste 100 de micuti de gradinita si din clasele primare il asteapta pe Mos Craciun, si inca spera ca nu i-a uitat. Au fost cuminti si…

- Copiii de la Scoala Alexeni il asteapta cu speranta pe Mosul cel bun, pentru a le aduce, asa cum le-am soptit deja, ghetute, caciuli, fulare si manusi, iar primii donatori s-au alaturat deja de ieri campaniei „Ziarului de Iasi". Multi dintre piticii aflati la marginea judetului, in comuna Tibana, au…

- Doi elevi de gimnaziu din Iași sunt cautați, luni seara, de autoritați, dupa ce au plecat de la școala, in jurul orei 13.00, dar nu au mai ajuns acasa. Parinții au sunat la 112 și au anunțat dispariția copiilor de 12 ani, potrivit Mediafax. Cei doi copii, un baiat și o fata, ambii de 12 [...]

- Multumesc tuturor celor care ati venit in numar apreciabil sa ma ascultati vorbind despre Martin Luther. Vrem sa incercam sa intelegem impreuna mai bine semnificatiile activitatii si operei acestei personalitati uriase a istoriei universale. Multumesc mai ales celor care, fara sa fie membri ai Asociatiei…

- Clopotelul a sunat de trei zile pentru cei peste 123.000 de elevi din judetul Iasi, mai putin insa pentru copiii din satul Humosu, comuna Siretel. Motivul: lucrarile de reabilitare a institutiei de invatamant din sat au fost abandonate, iar Primaria nu are microbuze suficiente si functionale pentru…

- Cei 158 de elevi de la Scoala din Humosu, comuna Siretel, mai au in plus cel putin trei zile de vacanta. Si asta pentru ca nu exista microbuze pentru transport in satul vecin, unde urmau sa studieze. Desi scoala din localitate ar fi trebuit sa fie motiv de mandrie pentru localinici acum la inceput de…

- Intr-o cladire a bisericii, intr-un fost bar sau intr-o jumatate de școala. Așa a inceput anul pentru elevii dintr-o comuna ieșeana, unde conflictul intre autoritați a facut imposibile lucrarile de reparație la școli.