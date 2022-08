Stiri pe aceeasi tema

- Traficul se desfașoara dirijat pe DJ205B, in localitatea Sahateni, din cauza unui accident soldat cu doua victime. Din primele date de la fața locului s-a stabilit faptul ca doi tineri de 7 și 10 ani, ambii din localitatea Sahateni, in timp ce se deplasau cu bicicleta electrica in aceeași localitate…

- O buzoianca de 68 de ani a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa neregulamentar Șoseaua Nordului. Conform Poliției, un autoturism, condus dinspre Ramnicu Sarat catre București de un ilfovean de 46 de ani, a surprins și accidentat o femeie care s-a angajat in traversarea drumului prin loc…

- Trei surori au murit impreuna, azi noapte, intr-un grav accident la Buzau, iiar alte trei persoane, printre care și un copil au fost ranite. Circulația in zona a fost blocata mai bine de doua ore, timp in care polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului. Potrivit IPJ Buzau, șoferul unui autoturism,…

- Un barbat de 33 de ani a fost depistat in trafic la Cogealac conducand un autoturism desi se afla sub influenta substantelor interzise. In plus, in masina suspectului oamenii legii au gasit si un pliculet cu o substanta vegetala. Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 iulie a.c., in jurul orei 2.30,…

- Trafic dirijat pe DN1B, in localitatea Sahateni, in urma unui accident rutier. Din primele verificari se pare ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Mizil-Buzau, un șofer in varsta de 68 de ani, din Iași, a intrat in coliziune cu un autoturism condus pe acceași direcție, de catre un șofer…

- Sunt și printre noi șoferi carora nu le pasa daca mașina lor prezinta siguranța in trafic sau nu. Iar daca nu le pasa, atunci apeleaza la fel de fel de improvizații la mașina cu care circula pe strazi sau chiar autostrazi, la viteze mari, de cele mai multe ori, nefiind deloc deranjați de faptul ca acea…

- Accident in localitate Vurpar, județul Sibiu. Un autoturism in care se aflau doi copii și doi adulți a intrat intr-un stalp. La fața locului au intervenit pompierii militari si politistii rutieri, au informat ISU si IPJ Sibiu. Conform ISU Sibiu, pompierii au fost solicitați sa intervina urgent pe raza…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, motiv pentru care in week-end au aplicat 280 de sancțiuni contravenționale pentru abaterile din trafic și au reținut 37 permise de conducere. Aparatele radar au inregistrat…