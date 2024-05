Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din PIB dupa doar primele patru luni din 2024, in condițiile in care Guvernul și-a asumat un deficit de 5% la finele anului. Date tot mai alarmante privind deficitul bugetar Potrivit noilor date publicate de Ministerul Finanțelor, deficitul bugetar in primele patru luni ale anului a ajuns la 57,29 […] Articolul Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din PIB dupa doar primele patru luni din 2024, in condițiile in care ținta pe tot anul e de 5% a fost publicat prima data in Curierul National .