Copii fugiți din centrul de plasament Lipova, prinși cu droguri asupra lor Trei copii au luat decizia de la fugi de la centrul de plasament Lipova. Insa, nu a durat mult și aceștia au fost prinși de catre jandarmii din Timișoara. Tinerii se aflau in gara din Arad și aveau asupra lor droguri. Cei trei minori au fost observați de catre jandarmii Gruparii Mobile Timișoara, care executau serviciul de patrulare pe raza municipiului Arad. In timp ce patrulau, acestora le-a atras atenția comportamentul suspect al tinerilor. In urma unui controlo, jandarmii au descoperit ca cei trei minori fugisera de la centrul de plasament. Mai mult, aceștia aveau asupra lor mai multe substanțe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

