Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 19 percheziții in București, precum și in Ilfov, Prahova, Galați, Iași, Olt și Ialomița, la 15 persoane banuite ca și-ar fi exploatat sexual copii, in schimbul unor sume de bani, primiți prin transfer rapid, de la cetațeni straini. Ei sunt cercetați pentru savarsirea infractiunilor de pornografie infantila, viol, corupere sexuala The post Copii cu varste intre 4 și 9 ani, abuzați sexual de proprii parinți, pentru filme porno vandute unor cetațeni straini appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .