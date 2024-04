Stiri pe aceeasi tema

- Luna aprilie este perfecta pentru plantarea copacilor in gradina. Pe langa faptul ca ofera un aspect placut intregii curți, acest copac va aduce bunastare și noroc in casele voastre. Ce copac trebuie sa plantați in curte Magnolia este un copac foarte frumos care infrumusețeaza gradinile, iar in anumite…

- Plantarea brazilor in propria curte reprezinta cel mai ușor mod de a aduce natura mai aproape. Mai mult, ofera un aspect mult mai frumos și mai verde curții noastre. Pentru ca totul sa fie perfect, trebuie respectate cateva reguli atunci cand vine vorba despre plantarea brazilor. Modul corect de a planta…

- Gradinaritul cere timp, efort și investiții considerabile, insa intreaga noastra munca poate fi distrusa, peste noapte. Exista cateva trucuri, dezvaluite de specialiști, ce ne pot ajuta sa ne bucuram din plin de gradinile noastre. Afla ce sa plantezi in curte in luna martie pentru a scapa de boli și…

- Trei sferturi dintre romani considera ca razboiul din Ucraina este periculos pentru Romania, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research la comanda News.ro. Metodologie Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda agenției de știri News.ro. Datele au fost culese in perioada 22…

- In universul fascinant al gradinaritului, alegerea speciilor de plante sau pomi pentru curtea casei poate fi o provocare pentru mulți pasionați. Și asta deoarece exista anumite aspecte care trebuie luate in considerare pentru a evita potențialele neplaceri. Mai exact, daca vrei sa-ți transformi spațiul…

- Șofatul este o parte esențiala a vieții noastre de zi cu zi, dar odata cu el vine și riscul inerent al accidentelor de mașina. Deși accidentele pot avea loc oricand, anumite zile și condiții prezinta un risc mai mare decat altele, iar statistica alarmanta vine sa confirme asta. Așa ca, te invitam sa…

- Este denumit „Copacul morții”. Arborele manchineel (Hippomane mancinella) poate fi pe cale de dispariție, dar la fel este și oricine se joaca cu el. Asta pentru ca aceasta planta tropicala rara, care ofera fructe inșelator de dulci, este unul dintre cei mai otravitori copaci de pe Pamant. Manchinele…

- Titi Aur, fost pilot de raliuri si expert in conducere defensiva, a explicat cum putem verifica aderența pneurilor in timpul iernii și cum trebuie sa fie echipata mașina atunci cand pornim la drum.