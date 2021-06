Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii bucureșteni au venit cu detalii dupa ce, in Bucurelti, a fost furtuna, iar mai multe strazi și gospodarii au fost inundate. "Pana in acest moment, ca urmare a codului meteo portocaliu, in Bucuresti au fost inregistrate 9 cazuri, dupa cum urmeaza: 5 acumulari de apa in subsolul…

- Incendiul izbucnit sambata la un centru de colectare a deseurilor din sectorul 6 al Capitalei, a fost localizat si nu mai exista pericol de propagare, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov. Potrivit surse, ard containere cu deseuri, cu extindere la alt corp de cladire…

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit pana la aceasta ora pentru gestionarea a 27 de solicitari venite de la populatie ca urmare a caderii de arbori pe masini si carosabil. Meteorologii au emis o prognoza speciala de vreme rea pentru Bucuresti, valabila pana la ora 23.00.

- Rata de infectare in Capitala continua sa scada. Acest indice a ajuns, vineri, la 1,21 la mie. Conform datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica, vineri, la ora 10.00, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile era de de 1,21 la mia de locuitori. Joi, acest indice era de 1,3 la mie. Miercuri,…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența București a decis, sambata, ce noi restricții vor fi impuse in Capitala, incepand cu noaptea sambata spre duminica, ora 00.00. Pe langa masurile dispuse la nivel național – carantina de noapte de la ora 20.00 și inchiderea de la ora 18.00 a magazinelor…

- Printre masurile propuse pentru aprobare in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența de joi se numara limitarea numarului clienților in magazine, declararea programului de lucru, interzicerea organizarii de evenimente sau activitați private pentru copii in spații inchise precum afterschool-uri…

- Un incendiu a izbucnit, luni dupa-amiaza, intr-o curte de pe strada Lunca Barzesti. Trei autospeciale intervin pentru stingerea focului, iar alte trei sunt pe drum, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti. Nu sunt persoane ranite.