Stiri pe aceeasi tema

Campioana en-titre la handbal feminin, Rapid Bucuresti, a invins duminica, pe teren propriu, formatia norvegiana Storhamar Elite, scor 27-25 (14-15), in grupa B din Liga Campionilor, potrivit news.ro

SCM Ramnicu Valcea a invins campioana CS Rapid Bucuresti, dramatic, cu scorul de 37-36 (18-16), miercuri seara, in Sala Sporturilor ''Traian'' din Ramnicu Valcea, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin.

Romania nu va putea respecta recomandarea Comisiei Europene referitoare la reducerea consumului de curent electric din simplul motiv ca, in privinta consumului, chiar si la acest moment se inregistreaza cel mai mic consum pe cap de locuitor, noteaza publicația Magyar Nemzet, citata de Rador.

Atleta Bianca Florentina Ghelber a fost premiata de Arhiepiscopul Romanului și Bacaului pentru performanța obținuta recent la Campionatele Europene de Atletism de la Munchen.

Cinci persoane au murit si 16 au fost ranite duminica intr-un atac in Guayaquil, Ecuador, pe care guvernul l-a atribuit crimei organizate, au anuntat autoritatile si serviciile de urgenta, relateaza AFP.

Sportiva romana Florentina Ivanescu, vicecampioana europeana de cadete in 2019, a fost invinsa de maghiara Anna Kriza, joi, in prima runda din cadrul categoriei 63 kg, la Campionatele Mondiale de judo pentru juniori de la Guayaquil (Ecuador), potrivit Agerpres.

Consiliul FIFA a decis, joi, ca turneul final ala Cupei Mondiale din Qatar sa inceapa cu o zi inainte fata de programul initial. In prima zi, la 20 noiembrie, vor avea loc ceremonia de deschidere si meciul Qatar – Ecuador, potrivit news.ro

Echipa croata Hajduk Split s-a calificat in play-off-ul competitiei de fotbal Europa Conference League, desi a fost invinsa de Vitoria Guimaraes cu scorul de 1-0, miercuri seara, in Portugalia, in mansa secunda din turul al treilea preliminar.