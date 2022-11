Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping a laudat duminica (16 octombrie), in cadrul ceremoniei de deschidere a celui de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist, lupta Partidului Comunist de guvernamant impotriva COVID-19, afirmand ca acesta a coordonat „prevenirea și controlul epidemiilor, precum și dezvoltarea…

- Presedintele chinez Xi Jinping ar urma sa obtina, cu exceptia unei surprize, un al treilea mandat la conducerea Chinei incepand cu 23 octombrie, a doua zi dupa data de inchidere a Congresului Partidului Comunist, anuntata sambata, potrivit AFP. La fiecare cinci ani, Partidul Comunist Chinez (PCC) se…

- Fostul ministru chinez al Justitiei, Fu Zhenghua, care a coordonat mai multe investigatii importante privind coruptia, a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru luare de mita, relateaza presa chineza, citata de The Guardian. Fu, in varsta de 67 de ani, a primit o pedeapsa cu moartea cu suspendare,…

- Analiștii au declarat ca eșecurile majore ale forțelor Moscovei in Ucraina vor testa și mai mult „parteneriatul fara limite” dintre China și Rusia, atunci cand Xi Jinping și Vladimir Putin se vor intalni in aceasta saptamana, pentru prima data de la invazia in Ucraina. Intalnirea dintre Xi Jinping…

- Context: Un ofiter superior de informatii francez, cunoscut sub numele de Henri M, este detasat la Beijing unde, manat de o serie de imprudente sentimentale, incepe sa transmita informatii secrete inamicului. La scurt timp dupa, barbatul este rechemat in Franta si, la un proces din 2020, este condamnat…

- Xiao Jianhua, care la momentul arestarii sale era unul dintre cei mai bogati barbati din China, a fost gasit vinovat de ”deturnarea fondurilor publice” si ”coruptie”, potrivit Tribunalului de Prima Instanta din Shanghai, intr-un comunicat, unde a fost judecat. Xiao si compania sa, Tomorrow Holding,…

- Președintele chinez Xi Jinping este așteptat sa viziteze Arabia Saudita saptamana viitoare, unde se planuiește o recepție de gala pe masura celei oferite lui Donald Trump la prima sa calatorie in strainatate in calitate de președinte, transmite The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un ambasador chinez a confirmat, miercuri, intensificarea relatiilor cu Moscova si a acuzat Washingtonul ca este „initiatorul” si „principalul instigator” in conflictul din Ucraina, denuntand inca o data si vizita in Taiwan a presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi. Zhang Hanhui,…