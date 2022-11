Stiri pe aceeasi tema

- COP27, conferinta anuala a ONU dedicata climei, s-a incheiat duminica in zori la Sharm el-Sheikh, in Egipt, dupa negocieri lungi si dificile, odata cu adoptarea unui text foarte disputat cu privire la ajutorul pentru tarile sarace afectate de schimbarile climatice, dar fara noi ambitii in ce priveste…

- In discursul sau la COP 27 de la Sharm el-Sheikh, in Egipt, președintele american a anunțat noi masuri pentru a accelera acțiunea globala impotriva schimbarilor climatice și pentru a reduce emisiile de metan in Statele Unite: "Reducerea metanului cu cel puțin 30% pana in 2030 ar putea fi cea mai…

- Planeta „nu-si poate permite un singur foc de arma”, a declarat intr-un mesaj video catre conferinta COP27 presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, acuzand Rusia ca a deturnat „actiunile colective” necesare impotriva schimbarii climatice.„Exista cei pentru care schimbarea climatica este numai retorica,…

- Comisia va solicita tuturor parților sa ia de urgența masuri pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera și pentru a respecta angajamentele pe care și le-au asumat in cadrul Acordului de la Paris. In cadrul Conferinței ONU privind schimbarile climatice COP27, care incepe la sfarșitul acestei saptamani…

- Daca proiectiile pentru acest an se vor confirma, cei opt ani din perioada 2015-2022 vor fi cei mai calzi ani inregistrati vreodata, a avertizat duminica Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), intr-un raport considerat a fi o „cronica a haosului climatic”. „In timp ce summitul COP27 incepe, planeta…

- O echipa de oameni de stiinta avertizeaza ca Terra se confrunta deja cu Codul Rosu, conform unui studiu publicat cu cateva zile inainte de deschiderea conferintei ONU privind schimbarile climatice COP27, care va avea loc la Sharm el Sheikh in Egipt, informeaza DPA, citata de Agerpres.''Umanitatea se…

