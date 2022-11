Stiri pe aceeasi tema

- Canicula din vara anului 2022, care a afectat Europa, a provocat cel puțin 15.000 de decese, potrivit estimarilor parțiale ale Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), publicate cu ocazia Conferinței ONU privind schimbarile climatice (COP27), transmite AFP. „In baza datelor nationale deja publicate,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat aceasta estimare, cu ocazia Conferinței ONU privind schimbarile climatice (COP27), precizand insa ca este una incompleta, informeaza AFP, citata de Agerpres. Vara din 2022 a fost cea mai calduroasa inregistrata in Europa de la inceputul masuratorilor meteorologice,…

- Președintele francez Emmanuel Macron vrea ca „ angajamentele privind schimbarile climatice asumate de țari la summitul de la Glasgow de anul trecut nu ar trebui sacrificate in fața „amenințarilor energetice ale Rusiei”. Declarațiile au fost facute luni (7 noiembrie) la summitul COP27 din Egipt. Vorbind…

- Razboiul din Ucraina, care are efecte globale, insecuritate energetica, penurie alimentara și instabilitate economica, nu ar trebui sa ne distraga atenția de la schimbarile climatice, spune Klaus Iohannis in cadrul conferinței ONU privind clima COP27. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Conferinta Mondiala a ONU pentru schimbarile climatice COP27, care va incerca sa dea un suflu nou luptei contra incalzirii climatice, s-a deschis duminica la Sharm el-Sheikh in Egipt, scrie AFP. Reprezentanti din aproape 200 de tari s-au reunit in contextul in care impactul incalzirii globale – inundatii,…

- Intr-un aviz adoptat in sesiunea plenara din septembrie, Comitetul Economic și Social European (CESE) considera ca, pentru a realiza tranziția energetica și obiectivele climatice, sunt necesare investiții publice masive. CESE propune taxarea profiturilor excepționale și aplicarea unei „reguli de aur”…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 4 octombrie 2022, un mesaj in cadrul Climate Change Summit, eveniment regional pe tema schimbarilor climatice organizat la Bucuresti.Mesajul a fost prezentat de catre Alexandra Maria Bocse, Consilier de Stat Departamentul Clima si Sustenabilitate.Va…

- Regele Charles al Marii Britanii nu va participa la summitul international COP27 privind schimbarile climatice care va avea loc luna viitoare in Egipt in ciuda angajamentului suveranului in ceea ce priveste problemele de mediu, informeaza duminica DPA si PA Media.