Statele participante la COP25 nu s-au inteles la cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice (COP25), care trebuia sa se incheie vineri dar s-a prelungit si sambata, dupa ce in urma ultimelor negocieri desfasurate in timpul noptii a fost propus un nou document final prin care se incearca armonizarea pozitiilor divergente ale participantilor, relateaza duminica AFP.



"Nu putem spune lumii ca ne revizuim in jos ambitiile de lupta impotriva schimbarilor climatice", a insistat vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.



"Se pare ca acordul COP25 este…