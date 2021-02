Cooperativa Ţara Mea anunţă oficial deschiderea departamentului de export pentru produse româneşti Cooperativa Tara Mea anunta oficial deschiderea departamentului de export pentru produse romanesti, un proiect extrem de amplu, la care se lucreaza de mai bine de doi ani, scopul fiind promovarea si vanzarea de produse romanesti agro-alimentare peste tot in lume, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.



"Am lansat acest proiect din dorinta pura de a face cunoscute produsele romanesti peste tot in lume. In general, nu ma deranjeaza ideea de import, sustin ideea ca fiecare tara sa promoveze si sa exporte produsele sale autentice, insa atunci cand ajungem sa importam produse traditionale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

