Procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a avut o intrevedere, la sediul instituției, cu atașatul legal al Biroului Federal de Investigații (FBI), Monika Wasiewicz, din cadrul Ambasadei SUA la București. Discuțiile au vizat continuarea și extinderea cooperarii dintre cele doua instituții. Șeful DNA a subliniat faptul ca fenomenul corupției afecteaza dezvoltarea societații romanești in […]