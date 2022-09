A murit rapperul unei generatii. Coolio, in varsta de 59 de ani, cunoscut mai ales pentru melodia Gangasta’s Paradise, a fost gasit fara suflare in baia unui prieten. Cauza oficiala a mortii nu este cunoscuta deocamdata. Din primele informatii, moartea nu este considerata suspecta, iar presa americana scrie ca in casa in care a murit Coolio nu au fost gasite droguri. The post Coolio s-a dus in “Gangsta’s Paradise”. Ultimele momente din viața artistului care a dat hit-ul anului 1995 first appeared on Money .