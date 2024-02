Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose și Anghel Damian și-au inceput relația cu foarte multe controverse. Artista a spus lucruri neștiute de la inceputul relației și a facut marturisiri despre valul de hate pe care l-au primit ea și tatal copilului ei.

- Theo Rose și Anghel Damian au deveni parinți anul trecut, cand a venit pe lume Sasha, care le-a schimbat total viața. Artista a vorbit recent despre un amanunt mai puțin știut publicului larg. Mai exact, este vorba despre momentul in care a aflat ca va deveni mama.Artista a mers in Thailanda alturi…

- Se spune ca dupa ce apare un copil, lucruri se schimba in relație. In cazul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian nu este deloc așa! Cei doi indragostiți au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, in ipostaze tandre. Iata ce imagini și ce videoclip de…

- Theo Rose nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Are o cariera de succes, este extrem de fericita pe plan personal și face planuri de nunta cu iubitul ei, Anghel Damian, barbatul caruia i-a daruit cel mai frumos ”cadou”, un baiețel pe nume…

- Theo Rose a facut un anunț important pentru toți fanii ei. Vedeta a dezvaluit in aceasta dimineața ca trece prin momente grele, despre care a vrut sa le vorbeasca și oamenilor care o iubesc. Artista nu a mai rezistat și a spus tuturor cu ce stari se confrunta. Theo Rose se confrunta cu burnout Theo…

- Theo Rose se poate lauda cu o familie superba alaturi de Anghel Damian. Cantareața a devenit mamica in urma cu 6 luni și toata viața ei s-a schimbat din acel moment. Se bucura de toate reușitele de pana acum, iar rolul de mama i se potrivește perfect.

- Momente cumplite pentru familia Ronei Hartner. In aceste momente, celebra artista se zbate intre viața și moarte pe patul de spital, luptandu-se cu stadiul IV al unei boli cumplite. Fosta concurenta de la Te Cunosc de Undeva și-ar fi prevestit sfarșitul, primind un mesaj de la tatal ei trecut la cele…