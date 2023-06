Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Declarațiile de presa ale ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, din cadrul conferinței de presa comune cu omologii spaniol și polonez, la incheierea reuniunii de la Valencia at Info real.

- Continue reading Intrevederea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu omologul indian, Subrahmanyam Jaishankar, in marja Forumului ministerial al UE privind regiunea indo-pacifica de la Stockholm at Info real.

- Continue reading Co-moderarea de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a sesiunii pe teme de securitate in cadrul Forumului ministerial UE privind Indo-Pacificul din Stockholm at Info real.

- Continue reading Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea informala a miniștrilor afacerilor externe din statele membre UE cu ministrul de externe ucrainean Dmytro Kuleba, in cadrul reuniunii Gymnich de la Stockholm at Info real.

- Continue reading Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea informala a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE (de tip Gymnich) și la Forumul privind regiunea Indo-Pacifica at Info real.

- Continue reading Scrisoarea de mulțumire transmisa de secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu pentru rezultatele celei de-a opta Reuniuni a Dialogului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii at Info real.

- Continue reading Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre UE la București, organizat de Președinția suedeza a Consiliului UE at Info real.

- Continue reading Interventia ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu in cadrul evenimentului “Promoting Equitable Gender Norms to Foster Democratic Resilience”, organizat in pregatirea Summitului pentru Democrație at Info real.