Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, aflat, vineri, in vizita oficiala la Ljubljana, a avut consultari cu omologul sau sloven, Anze Logar, prilej cu care a evidentiat nevoia de solidaritate si unitate in interiorul Uniunii Europene. Discutiile celor doi ministri au vizat, in principal, coordonarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, joi, pe Eric Stewart, presedintele executiv al Consiliului de Afaceri Romano-American (AMRO), cu ocazia vizitei pe care o delegatie a AMRO o desfasoara in Romania, discutiile vizand proiecte strategice regionale, a informat MAE, printr-un…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea marti consultari politice cu omologul sau din Republica Slovaca, Ivan Korcok, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza la Bucuresti, informeaza luni MAE. "Vizita reprezinta o noua ocazie pentru reconfirmarea caracterului excelent…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca a discutat ''doua ore'' la telefon, in ajun, cu omologul sau chinez Xi Jinping, acesta fiind primul schimb de opinii intre cei doi lideri dupa instalarea noului titular de la Casa Alba, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Am petrecut doua…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a discutat joi, in cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, in legatura cu ''otravirea'' opozantului rus Aleksei Navalnii si a cerut, de asemenea, eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, a anuntat…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o discutie telefonica nu omologul din Mexic, Marcelo Ebrard Casaubon, despre situatia romanilor carora nu li s-a permis accesul in tara. Aurescu a cerut masuri urgente pentru imbunatatirea situatiei celor 114 romani care sunt pe aeroportul din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, i-a adresat, miercuri, o scrisoare de felicitare omologului american, Antony Blinken, cu ocazia preluarii oficiale a mandatului de secretar de stat al SUA, dupa confirmarea de catre Congresul SUA, context in care seful diplomatiei romane a vorbit si de consolidarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o convorbire telefonica, vineri, cu omologul spaniol, Arancha Gonzalez Laya, prilej cu care a fost confirmat caracterul "substantial" al Parteneriatului strategic dintre cele doua tari, evocandu-se si aniversarea, in 2021, a 140 de ani de la stabilirea…