„Convoiul libertății”. Poliția din Ottawa intervine. Trump: „Nebunul de Trudeau a distrus Canada” Confruntata cu oponenții masurilor sanitare care ocupa de o saptamana centrul capitalei Ottawa, poliția din Canada a inasprit tonul. Autoritațile vor sa puna capat acestei prezențe a „Convoiului libertații” pe care o considera „ilegala”. „O manifestație ilegala și inacceptabila” In fața exasperarii populației locale care a denunțat amenințarile, care denunța amenințari și poluarea fonica provenind […] The post „Convoiul libertații”. Poliția din Ottawa intervine. Trump: „Nebunul de Trudeau a distrus Canada” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

