Convocator ședință ordinară a Consiliului Județean Galați - 30 ianuarie 2020 PRESEDINTE DISPOZITIA NR. 23 din 23 ianuarie 2020privind: convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Judetean Galati pentru joi, 30 ianuarie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judetean Galati din str. Eroilor nr. 7 B, sala mareCostel Fotea, Presedintele Consiliului Judetean Galati; Avand in vedere referatul de fundamentare al secretarului judetului Galati;Avand in vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) si ale art. 134 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;Avand in vedere prevederile art. 190 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prin Ordonanța de Urgența, deși decizia trebuia sa aparțina Senatului Guvernul a adoptat, luni, ordonanta de urgenta prin care Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se desfiinteaza. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului…

- Mai multi copii ar putea primi mancare calda la scoala de anul viitor. Ministerul Educatiei propune extinderea programului pilot ”Masa calda” de la 50 la 100 de scoli. Bugetul estimat al proiectului este de peste 66 de milioane de lei pe an. Ministerul Educatiei a supus dezbaterii publice, pentru 15…

- Zeci de argeșeni au solicitat Primariei Pitești in ultimele saptamani, atat telefonic, cat și in scris, ca jucatoarea de tenis Bianca Andreescu, revelația anului in tenisul mondial, sa fie facuta Cetațean de Onoare. Bianca Andreescu, aflata in prezent pe locul 5 in clasamentul WTA, și-a inceput cariera…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri care a inceput miercuri dupa-amiaza pe santierul naval al bazei militare Pearl Harbor, in Hawaii, au anuntat media si autoritatile militare locale, relateaza joi AFP preluat de agerpres.Vezi și: Marcel Ciolacu schimba carma PSD: 'Daca…

- ARAD. Dupa ce au scos victima la mal, jandarmii i-au acordat primul ajutor si au efectuat manevrele de resuscitare pana la sosirea echipajelor de pompieri și ambulanța. De asemenea, plutonierul adjutant șef Gabriel Barbulescu si plutonierul major Radu Alexandru Valean au fost recompensați cu Emblema…

- Lorin Fortuna a fost președintele Frontului Democratic Roman și unul din liderii revoluționari din Timișoara. A fost președintele Consiliului Județean Timiș al Frontului Salvarii Naționale de la 23 decembrie 1989 la 12 ianuarie 1990. A fost președinte al asociației de revoluționari „Victoria”…

- Presedintele Federatiei Romane de Triatlon, Peter Klosz, care s-a stins din viata din cauza unui infarct miocardic, la varsta de 49 de ani, a fost condus, miercuri, pe ultimul drum de cateva sute de sportivi, prieteni si colaboratori, intre care si reprezentanti ai Uniunii Internationale de Triatlon…

- Spitalul Municipal Radauți a inceput un proces de modernizare, in vederea creșterii calitații serviciilor medicale oferite pacienților. Deși nu beneficiaza de finanțare decat din bugetul propriu, 98,5% din investiții fiind realizate din propriii bani, unitatea medicala a reușit sa aloce 2 milioane ...