Stiri pe aceeasi tema

- Olga Verbițchi revine in lumina reflectoarelor, mai sincera și mai vulnerabila ca niciodata, odata cu lansarea piesei ,,Ultimul Minut”. Aceasta melodie reprezinta o scrisoare de adio transformata intr-o experiența muzicala profunda. Olga a transformat dezamagirea intr-o poveste autentica, exprimata…

- Dupa anunțul ca Global Records și Versus Artist vor colabora pentru a sprijini tinerele talente, Satoshi, Olga Verbițchi și Marej, cel dintai deschide playlist-ul acestei colaborari. ,,Diferențe” este primul single pe care Satoshi il lanseaza alaturi de Global Records. Piesa ,,Diferențe” exploreaza…

- Global Records și Versus Artist se aliaza in susținerea și promovarea noilor talente! Global Records și Versus Artist aduc impreuna o noua perspectiva in industria muzicala, bazata pe creativitate, colaborare și pasiune pentru muzica. Aceasta alianța reprezinta un angajament puternic pentru susținerea…

- Dosar penal pentru un șofer din Corni care a dat mașina pe mana unui prieten fara permis Marți, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au observat in trafic, pe Dj 208 H, in comuna Corni, un autoturism al carui conducator auto a oprit brusc, in momentul in care a observat autospeciala…

- Anul 2024 nu ar fi putut incepe mai bine decat cu un hit de la INNA. „Cheeky”, o captivanta combinație de ritmuri, compusa de Iraida, Sebastian Barac, Alex Cotoi, Marcel Botezan, INNA, cu versuri semnate de Iraida și INNA, și produsa de Marcel Botezan, Alex Cotoi și Sebastian Barac. Piesa imbina armonios…

- Intr-un oraș in care exista peste 1.5 milioane de mașini, putem doar sa ne imaginam cați nervi sunt in trafic. La orele de varf, se pot observa cu ușurința cozile de mașini blocate pe bulevardele principale precum Barbu Vacarescu, Aviatorilor, Unirii sau Magheru. Motivul este unul simplu, oamenii aleg…

- Vladimir Screciu a implinit azi 24 de ani și trage tare sa se recupereze dupa accidentare. Totodata, a vorbit in termeni laudativi despre colegul și bunul sau prieten, atacantul Jovan Markovic (22 de ani), care și el trage tare sa se puna la punct cu greutatea optima. Vladimir Screciu și-a sarbatorit…

- Un roman stabilit in Spania a caștigat 200.000 de euro la loteria El Nino. El a cumparat singurul bilet de vanzare la barul din Viveiro, localitatea in care locuiește. Barbatul a a venit sa-și ridice premiul la o ora dupa ce a fost publicat anunțul caștigului la loteria El Nino, scrie La Voz de Galicia,…