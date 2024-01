Stiri pe aceeasi tema

- Nasa a publicat imagini cu ceea ce considera a fi cea mai puternica erupție solara din ultimii șase ani, o strafulgerare de foc pe suprafața Soarelui, aflata la o distanța de 150 de milioane de kilometri, care a intrerupt joi, pentru scurt timp, comunicațiile radio pe Pamant, scrie The Guardian.Agenția…

- "Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si aveti deja o familie in Statele Unite si sunt ferm convins ca va este foarte greu sa reveniti in acest moment in Romania. In schimb, putem dezvolta lucruri impreuna", a aratat el.Marcel Ciolacu a spus ca…

- Autoritatea Vamala Romana, condusa de președintele Ioan Cupa, a facut astazi un anunț, oarecum surprinzator, prin care Statele Unite ale Americii vor prelua de anul viitor controlul Portului Constanța. Potrivit unui comunicat de presa transmis astazi, Autoritatea Vamala Romana și Serviciul Vamal și…

- Adam Silver, comisarul NBA, ia in calcul sa invite o franciza din Mexic in competiție, intr-un viitor apropiat. Intr-un dialog purtat cu reporterii NBC Sports, imediat dupa meciul dintre Boston Celtics și New York Knicks, scor 114-98, Adam Silver, șeful NBA, a fost intrebat daca in planuri intra și…

- Xi Jinping are un plan care descrie felul in care lumea ar trebui sa funcționeze, iar la un an dupa ce și-a inceput al treilea mandat la conducerea Chinei, acesta iși accelereaza eforturile de detronare a Americii de la varful ordinii mondiale și de promovare a viziunii sale, relateaza CNN.

- Starul filmelor de actiune, Chuck Norris, revine pe marile ecrane. In varsta de 83 de ani, actorul va aparea intr un nou film care va fi lansat in 2024.Acesta revine dupa o pauza de 11 aniDupa o pauza de 11 ani, acesta va aparea in filmul "Agent Racon", o imbinare dintre genul actiune si science fiction.Carlos…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj de condoleante presedintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, in urma atacului armat din Lewiston, Maine. „In numele cetatenilor romani si al meu personal, va transmit profunde condoleante pentru pierderea atator vieti nevinovate in atacul…

