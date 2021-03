Controverse pe un Banksy original, ars şi distrus „în direct” (VIDEO) Un Banksy original, care a fost ars si distrus intr-un clip transmis online, a fost vandut sub forma de arta digitala prin tehnologia NFT (bun criptografic) pentru suma de 380.000 de dolari. Print-ul „Morons” reprezinta o critica la adresa pietei de arta, dupa cum a declarat un specialist al Christie’s, potrivit BBC. Clipul partajat pe contul BurntBanksy arata un barbat mascat care aprinde lucrarea cu o bricheta. NFT ofera un registru online de proprietate, insa arta nu este prezenta fizic si poate fi reprodusa. Acest tip de arta este tot mai popular și mulți artiști au strans sume consitente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un Banksy original care a fost ars si distrus intr-un clip transmis online a fost vandut sub forma NFT pentru 380.000 de dolari, potrivit BBC, informeaza News.ro. Print-ul „Morons”, critica la adresa pietei de arta, descrie un licitator al Christie's. El a fost vandut sub forma de arta digitala…

- Cel mai cunoscut dintre tablourile pictate de fostul premier britanic Winston Churchill (1874-1965) a fost adjudecat luni la Londra pentru suma de 7 milioane de lire sterline (8,1 milioane de euro) de Casa de licitatii Christie's, relateaza agerpres.ro.

- Mai multi politisti clujeni au protestat, miercuri, in fata Prefecturii Cluj, impotriva ordonantei de urgenta de inghetare a salariilor, emisa la sfarsitul anului trecut. "Scopul protestului este salarizarea politistilor, marirea pensiilor pentru rezervisti si salarizarea ordinii si sigurantei publice…

- Intr-un magazin din La Coruna, Spania, noul coronavirus poate fi cumparat sub forma unei jucarii din plus. Scopul comercializarii sale este caritabil, iar fondurile sunt destinate ONG-ului Save the Children, relateaza luni, 4 ianuarie, agenția EFE, citata de Agerpres. Coronavirusul din plus poate fi…

- RESITA – Ne explica primarul Ioan Popa, dupa ce resitenii s-au aratat nemultumiti de faptul ca lucrarile de inaltare a trecerii de pietoni de la Mate-Fizica dureaza exagerat de mult! Gura targului vorbea, in ultimele zile, despre prea lungul termen alocat de municipalitate lucrarilor de inaltare a…

- Numele beneficiarului proiectului: EVENIMENTE DE AUR S.R.L. Scopul/ obiectivul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru societatea EVENIMENTE DE AUR S.R.L. a carei activitate a fost afectata direct sau…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, au semnat un acord cu serviciul de streaming Spotify pentru a produce continut audio original, informeaza Variety, potrivit news.ro. Conform contractului multianual, compania Archewell Audio a cuplului va crea programe exclusiv pentru Spotify. Intre…

- AJUTOR… Conducerea Transurb Vaslui intenționeaza sa aplice un proiect in programul „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin O.U.G. nr. 130/2020. Scopul il reprezinta achiziționarea a doua autobuze noi, de 50-60 de locuri. Pentru ca societatea…