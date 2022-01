Stiri pe aceeasi tema

- Staretul Zenovie Grigore de la Manastirea Nechit, din judetul Neamt, care anul trecut afirma ca administrarea vaccinului va favoriza aparitia solzilor pe corp, se afla internat la spitalul de Boli Infectioase din Iasi avand Covid, medicii afirmand ca starea lui este stabila. Managerul spitalului…

