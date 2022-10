Controversatul judecător din dosarul Băneasa și-a făcut vilă „la negru”, fără autorizație Judecatorul Corneliu Bogdan Ion Tudoran de la Curtea de Apel Bucureștiși-a ridicat case in sectorul 1 al Capitalei fara autorizație de construire, fara sa plateasca taxa de autorizare, fara facturi de lucrari și cu muncitori aduși „la negru” de la firme ale persoanelor din cercul de apropiați. Adica ilegal! Mai mult, judecatorul Tudoran platește impozit la primarie doar pentru cocioabele cumparate inainte sa le supraetajeze și sa le transforme la standardele cuvenite unui magistrat, scrie sfin.ro . Asta in termeni populari se numește și evaziune fiscala. „Din verificarile efectuate in baza de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

