Controversatul Andrew Tate a cerut un control medical

- Biroul Parchetului European (EPPO) in Romania a sesizat, la 19 decembrie, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti intr-un dosar penal in care cinci persoane fizice si patru societati comerciale au fost puse sub acuzare pentru participarea la o organizatie criminala in vederea obtinerii frauduloase…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, n-a mai venit la conferința de presa pe care o anunțase la sediul ministerului, pentru ca acolo il aștepta deputatul George Simion, liderul AUR. UPDATE: Jandarmii au ajuns la George Simion, in sediul Ministerului Energiei. Liderul AUR refuza sa iasa din cladire. Simion…

- Twitter va lansa vineri viitoare bifele de verificare aurii și gri, și relanseaza ravnitul serviciu cu bifa albastra, a declarat directorul executiv Elon Musk intr-un tweet, dupa ce a amanat lansarea la inceputul acestei saptamani. Twitter va lansa vineri (2 decembrie), vinerea viitoare, bifele de verificare…

- Corespondența din Spania: Premierul Nicolae Ciuca va fi primit cu onoruri oficiale de „presedintele guvernului” Spaniei, premierul Pedro Sanchez, in orasul Castellon din regiunea Valencia. Sub conducerea celor doi premieri, la Castellon se va desfasura, astazi, prima sedința comuna a Guvernelor Spaniei…

- Fostul premier Berlusconi, liderul partidului Forza Italia, din cadrul coaliției de guvernare in Italia, strange relațiile cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Berlusconi a implinit 86 de ani pe 29 septembrie 2022. Cu acel prilej, el a facut o declarație controversata in fața colegilor din Forza…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a ajuns, in dimineața zilei de 25 octombrie 2022, intr-o vizita in Ucraina, unde se intalnește cu președintele Volodimir Zelenski. Vizita șefului statului german nu fusese anunțata public mai inainte dar a fost confirmata de partea germana dupa ce președintele…

- Horizon Worlds, metaversul emblematic al Meta pentru consumatori, nu reușește sa indeplineasca așteptarile interne de performanța, potrivit unor documente interne analizate de The Wall Street Journal. Meta și-a propus inițial sa ajunga la 500.000 de utilizatori activi lunari in Horizon Worlds pana la…