- Prim-ministrul Florin Citu a declarat miercuri ca asteapta o reorganizare la nivelul Ministerului Sanatatii, care sa includa eliminarea unui post de secretar general adjunct, o solicitare in acest sens fiind facuta mai demult de fostul ministru Vlad Voiculescu, respectiv pentru eliberarea din functie…

- „Am constituit un grup de lucru din membri INSP, STS și așa mai departe, care se vor apleca asupra acestei probleme și vor vedea exact daca sunt discrepanțe intre cele doua platforme. Am constituit acest grup de lucru exact in acest sens, pentru a vedea situația reala daca exista vreo diferența sau…

- Grupul de lucru pe care Vlad Voiculescu susține ca l-a creat sa cerceteze neconcordanțele legate de decesele Covid 19 nu exista in Ministerul Sanatații, dupa cum nu exista nici notificarile pe acesta tema trimise de vicepremierul Dan Barna. Afirmațiile au fost facute de primul ministru Florin Cițu,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri decretul de desemnare a premierului Florin Vasile Citu, ca ministru al Sanatații, interimar. Premierul Florin Cițu i-a inaintat președintelui Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sanatații a lui Vlad Voiculescu, iar…

- Consiliul de Administratie al Administratiei Canalelor Navigabile si a desemnat noul presedinte Potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, acesta este Georgeta Bumbac Bumbac a lucrat in Ministerul Sanatatii din 2011 pana in 2020 A mai facut parte si din CA urile CNAIR si Compania Nationala Aeroporturi…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Bogdan Oprea, si-a anuntat, joi, demisia din functie. “De astazi revin exclusiv la cariera mea didactica, de cercetare si la proiectele de voluntariat care m-au imbogatit atat de mult sufleteste in ultimii ani. Colaborarea mea cu Ministerul Sanatatii inceteaza,…