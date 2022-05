Controversat: Totul despre hotelul de lux pe care Bill Gates îl construiește la Vatican! Planul de afaceri este bogat și ambițios: 64 de camere, 11 suite executive și doua super suite, cu un cost minim de inchiriere de 490 de euro pe noapte. Noul hotel prevede, de asemenea, doua restaurante, un centru spa și o sala de sport. Acest hotel de lux ar trebui sa fie situat in anticul Palazzo della Rovere, in Via della Conciliazione din Roma, timp de cateva secole sediul iezuiților și, apoi, trecut la Ordinul Ecvestru al Sfantului Mormant din Ierusalim. Va fi construit de Bill Gates, care a caștigat licitația convocata de Vatican; o lucrare de peste 50 de milioane de euro, de cheltuit in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Bill Gates, fondatorul Microsoft, vrea sa isi deschida un hotel de lux la Vatican. Planul de afaceri este ambitios: hotelul va avea 64 de camere, 11 apartamente si doua ultraluxoase, cu un cost minim de inchiriere de 490 de euro pe noapte. Noul hotel va avea, de asemenea, doua restaurante,…

- Noul hotel va avea, de asemenea, doua restaurante, un centru spa si o sala de sport. Acest hotel de lux ar trebui sa fie situat in anticul Palazzo della Rovere, pe Via della Conciliazione din Roma, timp de cateva secole sediul iezuitilor si apoi in administrarea Ordinului Ecvestru al Sfantului Mormant…

- Parlamentul Romaniei a adoptat miercuri legea privind asigurarea accesului la servicii de internet fix de banda larga pentru persoanele fizice. Actul normativ a trecut de Senat, for decizional, cu 83 de voturi „pentru” și niciunul impotriva și va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.…

- Procurorul general european Laura Codruța Kovesi spune ca a primit un numar record de plangeri și pe baza aceasta instituția a inceput anchete in peste 120 de cazuri, la sfarșitul intrevederii sale cu premierul bulgar Kiril Petkov. Potrivit publicației Dnevnik , citata de Rador, Kovesi efectueaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz și președintele francez Emmanuel Macron l-au indemnat pe președintele rus Vladimir Putin sa ceara imediat incetarea focului in Ucraina in timpul unui apel de 75 de minute sambata. Astfel, aceștia cer un armistițiu lui Putin. Scholz și Macron ii cer lui Putin un armistițiu…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anulat procedura de atribuire a contractului pentru proiectarea si executia sectiunii E si finalizarea sectiunii D ale lotului 2 din autostrada Lugoj – Deva pe motiv ca oferta tehnica depusa de constructorii turci este neconforma…