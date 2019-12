Controversa trenului Maya - Proiectul de peste 7 miliarde dolari care vrea sa schimbe o țară uriașă rămasă fără căi ferate ​Mexicul are 130 de milioane de locuitori, însa trenurile circula pe o singura linie de cale ferata de lungimea traseului București - Oradea. Țara este în prezent divizata de planul de suflet al președintelui care ar vrea o linie de aproape 1.500 km care ar trece prin jungla și prin câteva sit-uri istorice mayașe importante și care ar putea costa chiar dublu fața de cele 8 miliarde dolari estimate. Mai jos puteți citi de ce Trenul Maya este atât de contestat, dar și de ce atât de mulți îl vor, deși pare greu de crezut ca uriașa linie din Yucatan chiar va fi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

