Decretul controversat care impune prezența unui crucifix la intrarea in cladirile publice din Bavaria a intrat vineri in vigoare, in ciuda acuzațiilor de politizare a ideii, inaintea unor alegeri regionale importante, informeaza AFP. Ministrul-președinte al Bavariei, Markus Soder, membru al partidului conservator bavarez (CSU) care este aliat cu cancelarul Angela Merkel, a justificat decizia, in The post Controversa in Germania: Bavaria impune prezența crucifixului in toate instituțiile publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .