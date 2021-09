Parchetul de pe langa Judecatoria Vatra Dornei i-a pus sub controlul judiciar pe cei patru barbati acuzati de agresarea unui activist de mediu si a doi jurnalisti care realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri din judetul Suceava. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei, sambata s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata inculpati, dintre care trei sunt cercetati pentru lovire sau alte violente, iar unul pentru purtare abuziva. “In fapt s-a retinut ca, in ziua de 16.09.2021, in locul denumit Paraul Rusului de pe raza comunei Panaci,…