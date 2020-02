Control ANPC la chioscurile din scolile din Bucuresti: 85% au fost sanctionate, alimente expirate de un an

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a realizat saptamana trecuta controale la 49 de chioscuri alimentare si cantine din incinta scolilor din Bucuresti.



A constatat ca niciuna dintre aceste unitati comerciale nu oferea fructe spre vanzare, iar 85% din chioscurile verificate au fost sanctionate, potrivit informatiilor date publicitatii miercuri de conducerea ANPC.



"In perioada 19-21 februarie, ANPC, in baza unui parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, a efectuat actiuni de control in chioscurile si cantinele din incinta unitatilor…