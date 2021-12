Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii ANPC efectueaza controale la magazinele Lidl din intreaga tara. In total au fost aplicate amenzi de peste 350.000 de lei pentru deficientele gasite. Comisarii ANPC din intreaga tara au verificat magazinele Lidl si au dispus mai multe masuri in urma deficientelor descoperite. sursa: ANPCsursa:…

- In perioada ianuarie – octombrie 2021, in baza sesizarilor și reclamațiilor clienților finali, in paralel cu celelalte tipuri de acțiuni de control, ANRE a efectuat și un numar de 749 de acțiuni de control de tip supraveghere la furnizorii de energie electrica și gaze naturale, din care 534 in domeniul…

- Trei supermarketuri Mega Image din judetul Ilfov au fost sanctionate cu amenzi in valoare de 55.000 de lei, ca urmare a deficientelor constatate in zonele de legume - fructe, mezeluri - branzeturi, mancare gatita si produse congelate, informeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Premierul Florin Cițu are luni o videoconferința cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pentru identificarea unei soluții privind subvenția la gigacalorie. Cițu a afirmat ca, dincolo de gasirea unei modalitați echitabile de acordare a banilor in aceasta iarna, dorește soluții pe termen…