Controalele vor ajunge si la Lugoj. Verificari la sange pentru limitarea imbolnavirilor cu COVID 19 Sefii celor mai importante institutii s-au intalnit vineri intr-o sedinta pe fondul cresteriii cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus. In cadrul sedintei s-a stabilit ca la nivelul fiecarui judet sa fie organizata, sub autoritatea prefectului, o grupa de coordonare operativa, care sa evalueze situatia specifica si sa intensifice activitatile de verificare si depistare a celor care nu respecta regulile de protectie sanitara. Sub coordonarea acestor grupe, la nivelul fiecarui judet vor fi organizate echipe mixte formate din politisti, jandarmi, pompieri, politisti locali, reprezentanti ai inspectoratelor… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

