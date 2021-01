Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu anunța ca Guvernul pe care il conduce analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situația sporurilor acordate in sistemul public pentru a vedea care dintre ele se justifica. Florin Cițu a mai spus ca intenționeaza sa modifice Legea salarizarii pentru a…

- CU FRANA DE MANA TRASA… Premierul Florin Cițu, a afirmat, marți, intr-o ședința online cu prefecții, ca Guvernul intenționeaza ca de la jumatatea saptamanii viitoare sa inceapa etapa a doua de vaccinare anti-COVID-19. Șeful Executivului a subliniat ca in unele zone din țara procesul de vaccinare nu…

- Angajații din invațamant și sistemul medical, cei mai afectați de inghețarea salariului. Guvernul condus de Florin Cițu a anunțat ca salariile bugetarilor din Romania vor fi inghețate, cel puțin in primele luni ale anului 2021. Angajații din invațamant și sistemul medical sunt cei mai afectați de inghețarea…

- VERIFICARI… Atentie, vasluieni! Politistii vasluieni controleaza toate zonele aglomerate din judet, centrele comerciale, piete, restaurante si autobuze, pentru a vedea daca sunt respectate masurile de protectie sanitara in contextul pandemiei Covid-19. Astfel, potrivit unei informari transmise de Inspectoratul…