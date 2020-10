Stiri pe aceeasi tema

- Noul primar al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat controale masive la terase. Vor fi verificate si mijloacele de transport, autoritatile urmarind daca oamenii care intra in Capitala poarta masca de protectie sau nu.

- Noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, anunța controale masive la terase. Vor fi verificate și mijloacele de transport, autoritațile urmarind daca oamenii care intra in Capitala poarta masca de protecție sau nu.Intrebat la Digi24 cum pot fi controlate zonele aglomerate, pentru evitarea raspandirii…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca este de acord ca scolile din Capitala sa ramana inchise si sa functioneze online pana cand rata de incidenta a noilor cazuri de COVID-19 va ajunge sub nivelul de 3.

- Primarul ales al Capitalei, NIcusor Dan, afirma ca toti bucurestenii vor avea apa calda si caldura in aceasta ierna, dar afirma ca vor exista ”cateva sute de avarii”, iar ceea ce poate promite este ca acestea vor di reparate transparent, in cel mai scurt timp posibil, anunța news.ro.Nicusor…

- Co-președintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri seara ca partidul i-a adresat de mai multe ori lui Nicușor Dan invitația de a reveni in USR, insa considera ca acesta va ramane primar independent tocmai pentru ca „aceasta sustinere a celor doi poli de forta de pe dreapta din Bucuresti, USR-PLUS si…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca va sustine categoriile vulnerabile din Bucuresti, in primul rand prin asigurarea sansei la educatie a copiilor care provin din familii defavorizate din punct de vedere financiar, intrucat aceasta este principala problema pe care au semnalat-o cei…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca este putin probabil ca Primaria Generala sa mai aloce bani pentru targurile de Craciun sau de Pasti, motivand ca situatia economica este una dificila, iar banii trebuie directionati catre urgente, transmite Agerpres. Intrebat inaintea…

- Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat miercuri ca i se pare "comic" ca Gabriela Firea sa vorbeasca despre fraude in Bucuresti, subliniind ca, in contextul in care exista o diferenta mare in privinta numarului de voturi, nu se pune problema renumararii acestora. "Mi se pare comic…