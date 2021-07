Controale la strandurile din judet … din 19 iulie !

Stiri pe aceeasi tema

- In urma tragediei de la Apa, prefectul Altfatter Tamas are in vedere constituirea unei comisii mixte de control care va verifica modul in care administratorii luciurilor de apa reglementeaza, autorizeaza și respecta prevederile legii. Anuntul a fost facut public astazi, 12 iulie, in cadrul unei ședințe…

- Locuitorii din zonele rurale sunt rugați sa trimita coordonatele GPS ale locurilor in care se depoziteaza gunoaie Garda de Mediu va demara controale tematice planificate pentru verificarea stadiului de realizare a masurilor prioritare de guvernanța privind gestionarea deșeurilor municipale (conform…

- Dupa ce deputatul Costel Dunava l-a acuzat ca a inceput vanatoarea de primari social-democrați, in urma acțiunilor Garzii de Mediu care a amendat cinci primarii cu edili PSD, prefectul județului reacționeaza, și respinge aceste acuzații. Leonard Bulai susține ca acțiunea de control din ziua de 11 iunie…

- Pana la data de 2 iunie 2021, in județ s-au inregistrat 21298 de persoane confirmate pozitiv, 20435 de persoane vindecate și 687 de decese. Marti, in Alba au fost prelucrate 339 probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 217651. In ultimele 24 de ore au fost…

- Pana la data de 23 mai 2021, in județ s-au inregistrat 21229 de persoane confirmate pozitiv, 20179 de persoane vindecate si 674 de decese. Sambata, in Alba au fost prelucrate 222 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 213426. In ultimele 24 de ore au…

- Poluatorii de pe malurile lacului Ciric au dat drumul din nou la dejecții și deșeuri in apele devenite coșul de gunoi al cluburilor de fițe. Tone de deșeuri sunt aruncate fara discernamant in spatele cluburilor de la Ciric, iar cea mai mica pala de vant le arunca in lac. Mulți dintre patronii cluburilor…

- In cursul acestei dimineti, echipe complexe formate din politisti si reprezentanti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca, Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor si Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor au efectuat un control in piata agroalimentara din comuna…

- ITM Alba a aplicat o amenda de 20.000 de lei pentru o persoana depistata la lucru fara forme legale de angajare, se arata intr-un comunicat al instituției. In domeniul relatiilor de munca au fost controlate 44 de firme și au fost aplicate 6 avertismente și 3 amenzi in valoare totala de 26.500 lei.…