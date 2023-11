Stiri pe aceeasi tema

- Genistii Armatei Nationale au indeplinit 13 misiuni de deminare pe parcursul lunii octombrie, curent. Au fost depistate și neutralizate 19 obiecte explozive și 1251 cartușe, datate din perioada celui de-al doilea razboi mondial. Obiectele periculoase au fost descoperite in raioanele Cimișlia, Hincești,…

- Ministerul Sanatații din Moldova va organiza examene clinice, ultrasonografice și mamografice ale glandelor mamare pentru femeile din Chișinau, Balți, Ungheni și raionul Caușeni, inclusiv pentru refugiatele din Ucraina care locuiesc in aceste localitați și raioane. Examinarile vor fi efectuate in cadrul…

- Candidații la studii superioare de licența și de master vor avea posibilitatea sa depuna dosarul de concurs in format online. Procedura se va realiza in baza unui ghișeu unic – Sistemul informațional „e-Admitere”. Hotararea Guvernului privind aprobarea conceptului noului sistem a fost publicata astazi…

- Pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023 vor fi deschise 1.958 de secții de votare. Cele mai multe secții de votare se gasesc in circumscripțiile electorale: Chișinau nr. 1, care cuprinde sectoarele și suburbiile capitalei – 305; Orhei – 83; Ungheni – 78; Soroca – 74 și Florești – 71, potrivit…

- Circa 95 la suta dintre foștii deținatori de patenta au trecut la o alta forma de activitate, in peste doua luni de la intrarea in vigoare a reformei. Cifrele au fost prezentate astazi de vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltarii Economice și Digitalizarii și directorul Serviciului Fiscal…

- Din anul 2024, candidații la studii superioare de licența și de master vor avea posibilitatea sa depuna dosarul de concurs in format online. Procedura se va realiza in baza unui ghișeu unic – Sistemul informațional „e-Admitere”. O decizie in acest sens a fost aprobata astazi de Guvern, transmite MOLDPRES.…

- Peste 250 de mii de femei din Republica Moldova poarta numele Maria. In nordul țarii, acest prenume predomina in raioanele Florești, Soroca, Glodeni, Ocnița, dar și municipiul Balți. Orașul Marculești, de exemplu, numara aproape 40 de Marii. Printre ele se numara Maria Pinzari, care iși poarta numele…

- Sine ira et studioAm aratat in episodul anterior de ce un referendum pe tema reUnirii Basarabiei cu Romania ar trebui organizat inainte de orice incercare de revizuire a Constituției (sau de schimbare a sa cu una noua). In ipoteza unui rezultat favorabil al unui astfel de referendum, necesitatea unei…