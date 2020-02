Stiri pe aceeasi tema

- Peste 405 kilograme de produse nesanatoase, respectiv prajituri, bomboane, acadele sau chipsuri, dar și 627 litri de sucuri și bauturi racoritoare au fost confiscate de inspectorii ANPC, in urma mai multor controale facute la chioșcurile și cantinele școlilor și liceelor din București.

- Sute de controale au fost desfasurate in perioada 25 noiembrie-13 decembrie 2019, la nivel national de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor care au vizat modul de respectare a prevederilor legale privind comercializarea produselor din carne.

- Produse si carne de curcan provenind din fermele din Ungaria aflate in zona de restrictie din cauza gripei aviare au ajuns la trei depozite din judetul Bihor, dupa ce au fost au fost livrate catre mai multe state membre UE, anunta, vineri, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta…

- Peste o tona de produse alimentare neconforme (1289,9 kg) au fost retrase din comert la Balti. Asta dupa ce Inspectorii Directiei Municipale pentru Siguranta Alimentelor au efectuat controale inopinate in magazinele alimentare, unitațile de alimentație publica si piețele

- In urma controalelor efectuate de catre inspectorii sanitari la pietele si unitatile comerciale din Drochia, au fost depistate urmatoarele neconformitați și incalcari:Comercializarea cu produse alimentare in locuri neautorizate,Prelucrarea materiei prime in secțiile culinare

- Peste 2.300 de sanctiuni au fost aplicate si 35 de infractiuni au fost confiscate, in urma unei actiuni nationale care a urmarit verificarea legalitatii activitatilor comerciale cu animale si a sacrificarii acestora.

- Directia Sanitara Veterinara Constanta a efectuat controale la unitatile care depoziteaza si comercializeaza carne de porc in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna. Actiunile au fost demarate in scopul prevenirii toxiinfectiilor alimentare a declarat in cadrul Colegiului Prefectural, reprezentantul…