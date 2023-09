Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata de 29 septembrie, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului a ajuns la Dragonul Rosu, Mega Shop.Reprezentantii ANPC au transmis ca este vorba despre o actiune ampla La fata locului vor fi sigilari, opriri, etc.In actiune sunt angrenati aroximativ 80 de comisari ., a…

- Zeci de comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) participa vineri dimineata la o actiune de control la comerciantii din centrele Dragonul Rosu si Mega Shop. Conform primelor informatii furnizate de reprezentantii institutiei, este o actiune ampla si au fost deja decise…

- Horia Constantinescu, președintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, a declarat ca au loc actiuni de control de fond, de o anvergura mult mai mare, in raport cu patru institutii bancare, existand suspiciuni plecand de la situatia francului elvetian pana la IRCC si ROBOR.In privinta…

- Taverna Racilor din Herastrau a fost inchisa pentru a doua oara de ANPC, dupa ce s-au gasit nereguli grave. La control a participat și șeful ANPC, Horia Constantinescu. In urma cu cateva zile, inspectorii de la Protectia Consumatorului au pus lacatul pe usa locatiei pentru mai multe nereguli grave:…

- Inspectorii ANPC au inchis restaurantul lui Pescobar din Herastrau! In urma unor controale amanunțite, neregulile pe care le-au gasit in bucataria restaurantului și in modul in care era pastrata marfa, i-a șocat atat pe inspectori, cat și pe șeful ANPC, Horia Constantinescu!

- Campania Nationala pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca și pentru verificarea modului in care sunt respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecția sanatații lucratorilor de catre angajatorii…

- ITM Alba: Amenzi de cateva mii de lei și mai multe avertismente dupa controale. Ce nereguli s-au descoperit ITM Alba: Amenzi de cateva mii de lei și mai multe avertismente dupa controale. Ce nereguli s-au descoperit Inspectorii de munca din Alba au verificat, in perioada 17-21 iulie, zeci de angajatori…

- Pe parcursul primelor șase luni ale anului curent, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au efectuat mai multe controale planificate, dar și inopinate in farmaciile și depozitele farmaceutice veterinare din Republica Moldova. In total au fost efectuate 188 de controale,…