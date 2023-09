Controale ANSVSA pentru depistarea utilizării drogurilor în produsele alimentare. Urmarea scandalului ”Fabrica de vise” Controale ANSVSA pentru depistarea utilizarii drogurilor in produsele alimentare. Urmarea scandalului ”Fabrica de vise” Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a demarat vineri, 22 septembrie, mai multe controale la nivel național pentru a depista utilizarea ilegala a substanțelor psihoactive, psihotrope și stupefiante in produsele alimentare non-animale, ca urmare a scandalului ”Fabrica de vise”. Reamintim faptul ca polițiștii BCCO au demarat marți, 19 septembrie, mai multe percheziții […] Citește Controale ANSVSA pentru depistarea utilizarii drogurilor… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a demarat la nivel national ample controale la procesatori, comercianti si importatori pentru depistarea utilizarii ilegale a substantelor psihoactive, psihotrope si stupefiante in produsele alimentare non-animale.

