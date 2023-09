Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ANSVSA verifica blocurile alimentare din toate unitațile de invațamant, anunta institutia. In perioada 18 septembrie – 20 octombrie, inspectorii ANSVSA vor desfașura o acțiune ampla care vizeaza evaluarea cerințelor de siguranța alimentelor și de igiena a spațiilor, facilitaților și echipamentelor…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va demara controale in toate cantinele si blocurile alimentare din unitatile de invatamant din Romania, pentru a vedea daca sunt respectate cerintele de siguranta alimentara si igiena spatiilor pentru prepararea si servirea mesei,…

- Inspectorii sanitari veterinari incep de saptamana viitoare controale in toate unitatile de invatamant, pentru a verifica respectarea sigurantei alimentare si igiena a spatiilor pentru prepararea si servirea mesei. Sunt vizate in principal cresele, gradinitele, scolile si unitatile care functioneaza…

- Controale masive in toate cantinele din unitatile de invatamant din Romania: Ce cauta inspectorii ANSVSA Controale masive in toate cantinele din unitatile de invatamant din Romania: Ce cauta inspectorii ANSVSA In cursul zilei de vineri, 15 septembrie, Alexandru Nicolae Bociu, presedintele ANSVSA, a…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va demara, incepand de saptamana viitoare, controale in toate cantinele si blocurile alimentare din unitatile de de invatamant din Romania, pentru a vedea daca sunt respectate cerintele de siguranta alimentara si igiena spatiilor…

- Inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de aproape 500.000 de lei in ultima saptamana unor unitati alimentare care activeaza pe litoral si au emis 7 ordonante de interzicere a activitatii, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).In perioada…

- DSVSA Alba: AMENZI de 97.200 de lei date de inspectorii sanitar-veterinari la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice DSVSA Alba: AMENZI de 97.200 de lei date de inspectorii sanitar-veterinari la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice In perioada 10-14 iulie, inspectorii…

- Inspectorii sanitar-veterinari au dat, in ultima saptamana, amenzi in valoare de peste 1,1 milioane de lei, in cadrul Comandamentului Estival 2023, care este desfasurat in zone de agrement si localitati de interes turistic. De asemenea, in urma acestor activitati, un restaurant din Moeciu a fost inchis.ANSVSA…