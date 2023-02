Contribuţia Nissan la profitul Renault a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani Grupul auto francez Renault, care este in plin proces de revizuire a aliantei vechi de 24 de ani cu Nissan, a anuntat joi ca producatorul auto nipon a contribuit cu 174 milioane de euro la profitul net inregistrat de grupul Renault in trimestrul patru din 2022, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au inchis miercuri in crestere pentru a treia zi consecutiv, deoarece investitorii s-au simtit mai confortabil in privinta riscurilor, la o zi dupa ce declaratiile presedintelui Rezervei Federale au atenuat ingrijorarile cu privire la viitoarele cresteri ale ratelor dobanzii,…

- Grupul energetic austriac OMV a informat miercuri ca nu a luat inca o decizie finala privind activele din Rusia, dupa ce subsidiara BASF, Wintershall Dea, anuntase ca va parasi aceasta tara, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Grupul britanic de telefonie Vodafone a ajuns luni la un acord privind vanzarea operatiunilor sale din Ungaria catre compania locala de IT 4iG si fondul de stat Corvinus, urmand sa primeasca suma de 1,7 miliarde de euro ca urmare a acestei tranzactii, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Renault ia in considerare construirea unui vehicul electric de serie destinat pietei din India, ca parte a unui impuls reinnoit pe o piata unde adoptarea vehiculelor electrice este de asteptat sa creasca rapid de la o baza mica, au declarat pentru Reuters doua persoane care au cunostinte despre analiza…

- Consumul mondial de carbune ar urma sa atinga cel mai ridicat nivel din istorie in 2022, arata un raport publicat vineri de Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Consumul mondial de carbune ar urma sa atinga cel mai ridicat nivel din istorie in 2022 si va ramane la un nivel similar in urmatorii ani, in pofida eforturilor globale destinate reducerii dependentei de cel mai poluant combustibil fosil, arata un raport publicat vineri de Agentia Internationala…

- Grupul auto german Mercedes-Benz a prezentat miercuri un plan in valoare de peste un miliard de euro destinat adaptarii capacitatilor sale globale de productie la fabricarea de sisteme de propulsie electrice, incluzand asamblarea de baterii, motoare si punti electrice, incepand din 2024, transmite…

- Grupul chinez Geely Automobile Holdings va furniza companiei ElectroMobility Poland (EMP) o platforma modulara pentru vehicule electrice care va sta la baza gamei sale Izera, au anunțat joi companiile, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…