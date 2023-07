Stiri pe aceeasi tema

- Janet Yellen, secretarul Trezoreriei SUA, a spus ca vizita sa de patru zile la Beijing a plasat legaturile SUA cu China pe o «baza mai sigura». Oficialul american a mai transmis ca legaturile SUA-China sunt vitale pentru prosperitatea globala, iar decuplarea celor doua economii ar fi dezastruoasa pentru…

- Yellen s-a intalnit la Beijing cu o serie de oficiali dintr-o echipa noua care tocmai a fost numita in posturi si spera ca se pot pune bazele unei colaborari mai bune. Yellen si ceva mai devreme secretarul de stat Antony Blinken au fost primii oficiali de top din SUA care au ajuns la Beijing dupa mai…

- Statele Unite si China au „obligatia” de a-si gestiona relatia in mod responsabil, in ciuda „dezacordurilor importante” dintre ele, a declarat, duminica, la Beijing, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen. Ea spune ca sancțiunile impuse de SUA Chinei sunt motivate de rațiuni de securitate…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, si premierul Chinei, Li Qiang, au exprimat sperante, vineri, in sensul imbunatatirii comunicarii si depasirii disensiunilor in cooperarea economica si comerciala, informeaza agentia The Associated Press, citata de Mediafax.In cursul reuniunii de la…

- Lumea are nevoie de relații sino-americane stabile, de care depind soarta și viitorul omenirii. Li Qiang, premierul Consiliului de Stat chinez, a facut aceasta declarație in cadrul unei intilniri cu Janet Yellen, șefa Departamentului Trezoreriei SUA. Li Qiang a declarat ca spera ca "Statele Unite sa…

- Antony Blinken a sosit duminica, 18 iunie, la Beijing, intr-o vizita oficiala de doua zile, la patru luni dupa amanarea unei vizite a sa in capitala Chinei din cauza incidentului cu balonul-spion chinez. De data aceasta, inaltul oficial american a venit in China, prima sa vizita in ultimii cinci ani,…

- Qin a declarat ca stadiul relatiilor bilaterale "nu corespunde intereselor fundamentale ale celor doua popoare si nici asteptarilor comune ale comunitatii internationale", transmite televiziunea de stat CCTV, relateaza EFE preluata de Agerpres.Ministrul chinez de externe a formulat "cerinte clare privind…

- Directoarea generala a agentiei ONU, Audrey Azoulay, a transmis ca Statele Unite ale Americii au cerut oficial reintegrarea in UNESCO, informeaza AFP, potrivit Agerpres. SUA ieșise din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, in 2018, reproșand o poziție „anti-israeliana”.„Doresc…