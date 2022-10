Contradicțiile lui Eduard Hellvig Semn ca a invațat lecția profesorului sau, Virgil Magureanu, actualul director al SRI, Eduard Hellvig, are rare apariții publice. Și atunci se contrazice. Comunica prin alegorii și semnificații. Abureșțe, cand ar trebui sa lamureasca. Ultima sa ieșire naște și mai multe controverse. Inceputul anului universitar a fost un alibi. S-a deplasat la Cluj-Napoca la Universitatea Babeș Bolyai, școala care l-a format. A ținut studenților o disertație de tipul bate șaua, ca sa priceapa iapa. Printre acțiunile de captatio benevolentiae, a lansat mai multe mesaje, ușor decriptabile de catre cunoscatori. Nu… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a evenimentului este organizata de Asociația Pacienților cu Boli Cronice „Restart la Viața” in parteneriat cu Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta” și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Stiințe ale Educației. Conferința Naționala…

- Formatia britanica Depeche Mode revine la Bucuresti pe 26 iulie 2023. Concertul face parte din turneul mondial „Memento Mori" si va avea loc la Arena Nationala, in cadrul unul eveniment organizat de Emagic. Biletele vor fi disponibile incepand de vineri, 7 octombrie, ora 10:00, la bilete.emagic.ro si…

- Dragi prieteni, spre sfarșitul saptamanii in curs, va ieși de sub tipar numarul 3 al revistei culturale ZENIT22, editata de Asociația Culturala ’’Mirabila Samanța’’, sub egida Consiliului Municipal Alba Iulia. Spunem ca este un numar de excepție deoarece este ilustrat de catre inegalabilul artist plastic…

- Vladimir Putin a declarat ca, daca vor fi impuse in continuare sancțiuni impotriva Rusiei, prețurile pe piața energetica ar putea „crește catastrofal”, lovind din plin gospodariile din Europa cu facturi mari la utilitați. Ce l-a determinat pe liderul de la Kremlin sa spuna asa ceva? Faptul ca, se pare,…

- La o ora si jumatate de Cluj-Napoca, iubitorii de natura pot gasi evadarea perfecta din forfota orasului aglomerat in aceste zile cu ocazia festivalului UNTOLD. La Lunca Ariesului peisajele sunt unice, unde atat Arieșul cat și munții ofera o priveliște de neuitat.

- Compania aeriana Wizz Air va gazdui 21 de evenimente de recrutare, in lunile august si septembrie, in sapte orase din Romania pentru a angaja, pana la finalul acestui an, o suta de noi insotitori de zbor. Potrivit unui comunicat de presa al operatorului aerian, transmis marti AGERPRES, cate patru sesiuni…

- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) a fost selectata din peste 5000 de instituții de invațamant superior din Europa sa faca parte din rețeaua europeana a instituțiilor de invațamant superior inovatoare (European Network of Innovative High Education Institutions - ENIHEI). Din aceasta rețea…

- Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca a castigat din partea Consiliului European al Cercetarii un grant de 2,6 milioane de euro pentru un proiect privind intelegerea schimbarilor la nivelul atomilor de cuart in timpul geologic. „Grant de peste 2,6 milioane de EURO, finantat de Consiliul…