Contractul pentru containere îngropate, prelungire cu repetiţie Contractul pentru containere ingropate dintre CJ Dolj si SC EWT s-a prelungit miercuri, 21.07.2021 pentru inca opt luni. Constructorul mai are de executat 158 de platforme cu containere ingropate si spera ca aceasta sa fie ultima prelungire. „Am prelungit contractul. Am vorbit cu asociatul meu din Italia si am decis sa ducem la bun sfarsit acest proiect. Contractul a fost prelungit cu inca opt luni. De saptamana viitoare incepem taiere si piconarea pentru alte 78 de platforme. Am primit avizele pentru alte 80 de platforme. Si speram sa facem proiectarea, sa avem autorizatiile in timp cat mai scurt… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

