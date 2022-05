Stiri pe aceeasi tema

- A fost semnat, astazi, contractul de proiectare și execuție a lucrarilor pentru Terminalul T4 de la Aeroportul Internațional Iași. Termenul de proiectare a fost micșorat la 4 luni, iar timpul de execuție – la 12 luni. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a subliniat faptul ca, in 16…

- A fost semnat, la sediul Consiliului Judetean Iasi, contractul de finantare pentru modernizarea si extinderea aeroportului. Administratia liberala de la CJ Iasi si cea de la aeroport au lucrat impreuna pentru a contura proiectul de dezvoltare a aerogarii, cea mai mare investitie de care va beneficia…

- La Consiliul Județean a fost semnat, astazi, contractul pentru finanțarea europeana, prin Programul Operational Infrastructura Mare, a proiectului de extindere și modernizare a Aeroportului Internațional Iași. Valoarea totala a proiectului este de 447.270. 880,66 de lei cu TVA, iar valoarea totala eligibila…

- Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Aeroportului Timisoara, semnarea contractului pentru construirea Terminalului de plecari externe a Aeroportului Timisoara, a fost amanata. ”Conferinta de presa anuntata pentru maine, 8 Aprilie 2022, ora 12.00, nu va mai avea loc. Ieri, 6 aprilie 2022, la…

- Incepand de maine, 6 aprilie 2022, in jurul orei 08:30, demareaza lucrarile de modernizare a sistemului rutier pe strada Morii, segmentul de drum cuprins intre sensul giratoriu de la Penny și intersecția cu strada Bailor. Traficul rutier va fi inchis pe intreaga perioada de executare a lucrarilor. Penitenciarul…

- Valoarea totala investiției este estimata la 40,66 milioane lei plus TVA, respectiv 48,38 milioane lei cu tot cu taxa. Termenul limita de primire a ofertelor este 12 august. Intenția de a participa la licitație trebuie anunțata de catre cei interesați la MApN pana pe 2 mai.In 2015, toate acestea erau…

- Aeroportul Iași a obținut un credit in valoare de 80 de milioane de lei, de la o banca romaneasca, in vederea cofinanțarii proiectului de extindere a parcarii și construirii unui nou terminal. Valoarea totala a proiectului are o valoare de 351 de milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Iași,…

- Primaria Negru Voda, din judetul Constanta, cumpara prin licitatie servicii de dirigentie santier a lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii Amenajare peisagistica Valoarea totala estimata este de 40.000 lei Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este…