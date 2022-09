Stiri pe aceeasi tema

- Infrastructura electrica de la Clinicile Noi, modernizata cu fonduri europene. Primaria Timișoara a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea infrastructurii electrice și realizarea unui sistem performant de alertare in caz de incendiu, la Clinicile Noi, din cadrul Spitalului Clinic...

- Clinicile Noi vor avea un sistem performant de alertare in caz de incendiu. Primaria Timișoara a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea infrastructurii electrice din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgența Timișoara.

- Romania a exportat, in primele 5 luni din 2022, cu peste 180% mai multa energie electrica și un plus de peste 77% in cazul cerealelor, raportat la perioada similara din 2021.Crizele alimentara și energetica nu par sa preocupe prea mult Guvernul de la București, care continua sa exporte energie,…

- ”Investim in dezvoltarea extinderii si modernizarii retelei de distributie a energiei electrice. Prin Fondul pentru Modernizare avem finantare nerambursabila pentru proiecte de investitii in infrastructura energetica”, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Virgil Popescu. Ministrul precizeaza…

- Municipalitatea incearca sa obtina fonduri PNRR pentru achizitia de noi mijloace de transport. Primaria va depune doua proiecte in acest sens,1 cu scopul de obtine o finantare pentru 18 tramvaie si 25 de autobuze. Astfel de proiecte au fost depuse deja de alte orase din tara, la prima sesiune PNRR destinata…

- Consilierii municipali au aprobat, marți, in cadrul unei ședințe extraordinare desfașurate online, un Acord de colaborare intre Primaria Timișoara și Asociația ECOTIC in vederea colectarii deșeurilor provenite din echipamente electrice și electronice (DEEE).

- Iluminatul public de pe 64 de strazi din Timișoara va deveni unul ”smart”, in urma unui proiect de investiție care vizeaza schimbarea a 2.783 de aparate de iluminat stradal cu lampi LED intinse. Proiectul care cuprinde documentația de avizare a lucrarilor de intervenție a primit avizul Comisiei Tehnico-Economice…

- Infrastructura de colectare, sortare si gestionare a ambalajelor din punct de vedere logistic necesita o investitie in jurul a 100 de milioane de euro, din estimarile noastre, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate, Julia Leferman, directorul general al Asociatiei Berarii Romaniei. „Am…